'Me Gusta' de Anitta, Cardi B e Myke Towers vaza na web

Anitta vem trabalhando pesado na divulgação de sua nova música de trabalho, 'Me Gusta', um feat com a raper Cardi B e com o cantor Myke Towers. O lançamento oficial seria nesta sexta-feira (18), à meia noite, mas esta humilde coluna recebeu, através da colaboração do jornalista Raphael Hoffman , a música completa, que acabou vazando no Brasil um pouco antes da estreia nas plataformas digitais. Como em alguns países do exterior já passou da meia noite, a faixa já está disponível. A canção é uma mistura de funk com o pagodão baiano.