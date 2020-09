Munik Nunes denuncia ex-mulher do atacante Dudu por ameaças

A campeã do 'BBB16', Munik Nunes esteve na 9ª Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher, Pirituba, em São Paulo na tarde desta quinta-feira (17), para registrar um boletim de ocorrência contra Mallu Ohanna, ex-mulher do meio-campo Dudu, do Palmeiras. Na segunda-feira (14), as duas se encontraram em um supermercado, discutiram e quase brigaram. O atual namorado da Munik, o cantor Caio César, precisou intervir.

Depois do episódio, Munik também vai entrar com uma medida medida protetiva para que Mallu não possa chegar perto dela daqui por diante. A coluna procurou a assessoria da Munik, que confirmou a confusão com direito a barraco e gritaria e se limitou a explicar. "Ela está bem. Está tranquila agora".

Munik e Dudu tiveram um breve relacionamento no início do ano e eles terminaram depois de uma confusão envolvendo o trio. Mallu chegou a amassar o carro do jogador, assim que eles assumiram o romance.