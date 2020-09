'Vou ser papai', anuncia Lucas Lucco

Quase duas semanas depois do casamento em sua mansão em Uberlândia, Minas Gerais, Lucas Lucco fez o anúncio de que vai ser papai. O cantor e mulher Lorena Carvalho estão grávidos e fizeram questão em dividir a novidade com os seguidores sem abrir mão de um merchan. Lucas assumiu que já sabia da notícia há um tempo. "Eu já estou vivendo um sonho. Já vai fazer algum tempo que eu estou na ansiedade para contar essa novidade pra vocês. Eu estou completamente obstinado a ser o melhor pai desse mundo desde que li “grávida +3” no teste. Peço que vibrem por saúde, amor e paz porque o Lucas Luquinho ou Luquinha está chegando pra mudar todo o meu conceito sobre o que é “vida” ", escreveu.

Lorena Carvalho também falou sobre a gravidez: "Alguém me belisca?! GRÁVIDOSSSSS! Nao existem palavras que possam descrever o significado desse momento pra nos! Diante de tanta ansiedade o exame não deixou duvida no resultado! Escrevo aqui emocionada e com o coração transbordando amor e alegria!!! Nossa família está crescendoooo @lucaslucco ! Te amo!"