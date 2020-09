Adryana Ribeiro diz ser contra produção independente

A cantora Adryana Ribeiro, que ficou conhecida nos anos 2000 com o grupo Adryana e a Rapaziada, completou 30 anos de carreira e aos 46 anos de idade revela que não está preocupada com o relógio biológico e ainda não pensou em congelar os óvulos para futuramente realizar uma inseminação in vitro e ser mãe. Ela assumiu ser contra produção independente.

“Eu não teria um filho sem um casamento real, um casamento verdadeiro, uma instituição de família, eu não acho legal. Não recrimino quem faça, mas não faria uma produção independente. Não acho que isso seja meu carma ou darma. Não vejo isso como algo negativo, não é porque todo mundo tem, que você tem que ter” explica a cantora durante uma live no Canal da Lisa Gomes.

Ela também falou que nunca encontrou um homem que o enxergasse como pai dos seus filhos "Na verdade eu não encontrei o pai. Não queria ter filho assim, a toa, jamais! Gostaria de ter encontrado uma pessoa certa e tudo mais. Não encontrei, vivi as relações, mas eu nunca vi nessas histórias, a pessoa pra ser o pai do meu filho. Alguém que realmente quisesse casar e eu também dei muita prioridade para carreira”.



Adryana também revelou que nunca pensou sobre adoção: “Isso nunca foi uma meta, a minha meta era a família, se não existe a família, não tem porque fazer sozinho. Só pra dizer que fiz ou sair tendo filho com cada pessoa que conhece e dá errado, acho chato pra mim”, revela.