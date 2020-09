Giulia Be surpreende pela elegância e simpatia nos bastidores

Giulia Be tem deixado muita gente de boca aberta por onde passa. É que a jovem cantora, de apenas 21 anos, impressiona a todos por sua educação, elegância e simpatia - coisa rara no meio artístico. Recentemente, Giulia esteve com Luan Santana e Luísa Sonza em um ensaio fotográfico, em São Paulo, que servirá como divulgação para a live que os três devem fazer juntos, no próximo dia 26. Enquanto Luísa chegou acompanhada por uma equipe grande de funcionários que a cercavam, Giulia apareceu apenas na companhia de sua mãe e outras duas pessoas. A simplicidade da moça chamou a atenção nos bastidores. Luan Santana é outro que não costuma carregar consigo um 'bonde' para seus trabalhos.