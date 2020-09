Pablo lança novo single 'Gênio da Latinha'

Sempre falando de amor em todas as suas canções, Pablo apresenta 'Gênio da Latina', nesta sexta-feira (18), em todas as plataformas digitais e, também, no seu canal do Youtube. De uma forma divertida, Pablo exalta em suas letras um gênio que vive numa latinha e o pedido de que sua amada volte.

Com composição de Flavinho do Kadet, Matheus Kennedy e Tierry, a música ganha, também, uma versão em clipe super divertida com a interação de um gênio e de Pablo em cena. Gravado na casa do artista, em Salvador, e seguindo todos os protocolos de segurança, 'Gênio da Latinha', é a nova aposta do cantor. “É uma música gostosa de ouvir, que traz um humor e, claro, sem perder a essência do romantismo. Tenho certeza que, todos vocês, vão gostar muito”, diz o cantor.