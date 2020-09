Mãe faz desabafo sobre Ludmilla ter ignorado sua filha pequena em igreja

Uma internauta chamada Tamiris Moura fez um desabafo no Instagram e se mostrou revoltada com uma cantora bem famosa. A celebridade em questão é a cantora Ludmilla, que segundo Tamiris, esteve no mesmo encontro cristão que ela, na noite desta quinta-feira (17), no Rio. Em seu relato, Tamiris conta que estava perto da filha para retirar seu carro de onde estava estacionado, pois atrapalhava a passagem de outro veículo. Neste momento, enquanto ela retirava o carro, sua filha Nina estava brincando na garagem do local do encontro quando avistou Ludmilla entrando em seu carro. Ludmilla então teria ignorado a menina no momento em que a criança teria tentado dar um "oi" pra ela.



"Ela viu na hora que a pessoa entrou no carro. E como essa pessoa tem uma roupagem peculiar, cabelo diferente e a Nina é super fã, então ela logo percebeu quem era. Só tinha a gente na garagem, zero tumulto. Eu escavava dentro do carro pra tentar tirar (o carro) e a Nina veio até mim e disse: 'mãe, é a fulana? Eu vi?' E eu disse que era. Ela falou que queria falar e ainda cantou um trecho da música, porque ela realmente é muito fã. Disse que queria falar com ela e eu falei pra ela ver com o motorista (da Ludmilla). A Nina esmurrou o carro, ficou o tempo todo (batendo) dizendo que queria falar com ela. Eu vi que ela ficou sem graça de negar (o cumprimento à menina)", conta Tamiris.

A mãe da criança ainda revelou que ficou até sem jeito de mentir pra filha sobre o fato da pequena ter sido ignorada por sua ídola. "Eu falei: 'Nina, ela está dentro do carro. Não vai dar pra você falar agora. Mas, gente, eu fiquei revoltada. Não tinha tumulto, então não tinha porque ela não dar um oi. Eu sei que isso é revolta de mãe, mas esse povo, desculpa, não era ninguém e vira um artista e tem coragem de negar um oi. Cara, é uma criança. A Nina veio chorando pra casa falando: 'será que ela estava tímida ou ela não queria falar comigo?' Eu disse que sinceramente não sabia, porque eu não tive nem coragem de mentir pra minha filha e dizer que ela estava tímida. Eu acho isso uma sacanagem. Ela falou assim: 'mas por que ela não queria falar comigo? Eu só queria dar um oi e um abraço nela'. Fico impressionada como a ingratidão das pessoas ainda me choca", disse Tamiris.

Por fim, Tamiris se mostrou chocada com a indiferença de Ludmilla com sua filha logo após a cantora ter ouvido a palavra de Deus. "Eu fico muito impactada em ver as pessoas estarem em um lugar para ouvir de Deus e ouvirem o que eu ouvi, que foi transformador e poderoso pra minha vida. Mas essas pessoas de fato não serem impactadas com isso é antagônico. Você falar de Deus e esquecer do amor ao próximo, sabe? E amor ao próximo é desde o 'oi', 'obrigada'... Ela é tão pequenininha, canta a música (da Ludmilla), meu coração está partido", finalizou Tamiris, que apesar de não ter dito o nome de Ludmilla no vídeo, deixou claro que se tratava da cantora através de dicas: "Canta funk e pop, é bem famosa e namora uma menina, muito bonita, por sinal".



Procurada, Ludmilla, através de sua assessoria, informou que não tinha conhecimento do caso e que não está podendo falar por recomendação de sua fonoaudióloga. "Na verdade não foi bem isso que aconteceu... A Ludmilla está há 2 dias sem falar por ordens médicas da fonoaudióloga. As pessoas responsáveis pelo culto sabiam, mas ela nem soube que isso tinha acontecido. Soube agora. Realmente a Luane (irmã da Ludmilla) disse que ela não poderia falar e foi por esse motivo, que como todos sabem, é normal quando se é cantora e se trabalha com a voz", disse a assessoria da cantora, que informou ainda que Lud já está em contato com Tamiris.



Após Ludmilla contatar Tamiris, a moça voltou atrás e apagou os vídeos com seu desabafo.

Mãe faz desabafo sobre Ludmilla ter ignorado sua filha pequena em igreja pic.twitter.com/eEUs883Jhu — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) September 18, 2020

Parte 2: Mãe faz desabafo sobre Ludmilla ter ignorado sua filha pequena em igreja pic.twitter.com/4YsJyXNMEU — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) September 18, 2020