Tony Ramos se emociona ao receber homenagem de ouvinte

O ator Tony Ramos demonstrou simplicidade e generosidade na manhã desta sexta-feira (18), numa entrevista ao CBN Rio, programa das manhãs da rádio CBN. Ele falou sobre a carreira, família e a reinvenção da televisão ao longo do tempo. Tony disse que está vivendo o momento presente "como manda o figurino", respeitando os protocolos, e só saindo para ir para consultas médicas. Ele falou de uma "quarentena atenta e acreditando em Deus".

Na celebração pelos 70 anos da TV, o ator lembrou da carreira com 128 personagens e destacou alguns deles. "É complicado escolher um". No final da conversa com os jornalistas Bianca Santos e Frederico Goulart, o artista foi às lagrimas ao receber homenagem dos ouvintes.

"Desculpe. Demorei um pouco (pra responder), mas não é porque eu sou manteiga (derretida). Eu sou apenas muito espontâneo naquilo que eu sinto, que eu falo, na minha emoção. Suas palavras vão de encontro a um homem que tem prazer em viver e trabalhar. Espero continuar honrando tamanho carinho como esse", respondeu o ator ao ouvinte Francisco, já com lágrimas nos olhos e a voz embargada.