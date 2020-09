Pedro Scooby conta motivo de ter sumido das redes sociais: 'O nariz estava deformado'

Pedro Scooby deu uma sumida das redes sociais e nesta sexta-feira (18), ele resolveu explicar o motivo do 'desaparecimento': o surfista quebrou o nariz durante os treinos há alguns dias. "Estou meio longe das redes sociais porque quebrei nariz, estava todo deformado, fiquei um tempinho sem vir falar aqui, mas agora estou melhor", afirmou em uma série de Stories, onde ele também falou sobre um documentário sobre a internet e o perigo da dependência do mundo digital.

Pedro assumiu que procurar controlar a relação dos filhos com as redes sociais. "Com meus filhos tento deixar eles o mais longe, incentivar esporte, estar na rua cada vez mais para estar cada vez mais longe desse mundo de rede social" revelou o surfista.