Vanusa volta a conversar e médicos apontam melhora no quadro de pneumonia

Vanusa segue internada no Complexo Hospitalar dos Estivadores, em Santos, São Paulo, mas o estado de saúde da cantora apresentou 'uma grande melhora em seu quadro de pneumonia'. De acordo com o boletim médico divulgado nesta sexta-feira (18) à tarde, a paciente continua na Unidade de Tratamento Intensivo e voltou a conversar. A mãe de Amanda e Aretha Marcos, filhas do casamento com o cantor Antonio Marcos, e Rafael Vannucci, filho da união com o diretor Augusto Cesar Vannucci, já não estava mais precisando de ajuda por respirar e a pneumonia entrou na fase final de recuperação. Ainda não existe uma previsão de alta para Vanusa, que está internada no local desde o feriado de 7 de setembro.