Mariana Nolasco lança novo single: 'Era Amor'

A cantora Mariana Nolasco lança nesta sexta-feira (18) o single, 'Era amor,' em todas as plataformas digitais. A música, que conta a história do fim de seu relacionamento, foi apresentada pela primeira vez durante sua turnê pelo Brasil ano passado e, em breve, irá ganhar um clipe. Aos 22 anos, Marina começou a fazer vídeos cantando aos 13 anos em seu quarto no interior de São Paulo. Em 2016, lançou seu primeiro EP interpretando músicas de outros artistas no formato voz e violão. Dois anos depois chegou ao mercado o seu primeiro álbum autoral. Depois de participar pela segunda vez no Rock in Rio, no ano passado, a cantora se prepara para gravar seu novo trabalho autoral.