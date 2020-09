Yudi Tamashiro quer ter seu próprio programa na TV

O contrato de Yudi Tamashiro com a RedeTV! está prestes a vencer, mas o apresentador tem planos maiores para sua carreira. Yudi, que atualmente apresenta o 'RedeTV! Plus - Festival de Prêmios', deseja ter o seu próprio programa.

Ele revelou à coluna que já apresentou o novo projeto para a direção da emissora, e que essa seria sua condição para renovar o contrato. "Para eu assinar um novo contrato, um pedido meu, o que eu queria realmente era, além do Festival de Prêmios que eu estou apresentando, ter um espaço na grade, ter o meu programa, colocar os meus quadros, minhas ideias e fazer da forma que eu sempre quis.", contou o apresentador.

Yudi afirmou que já tem patrocinadores para seu projeto e que a proposta segue em negociação com a direção da RedeTV!. Caso a emissora não aceite as condições do apresentador, ele pretende levar sua ideia para outras emissoras. "Estão vendo o que é melhor para os dois lados. Se vai acontecer, eu não sei. Eu só sei que, se não der certo na RedeTV!, eu vou atacar nas outras emissoras, vou procurar um espaço.", revelou.



Apesar da possibilidade de não renovar com a RedeTV!, Yudi diz estar feliz com os resultados que apresentou até agora. "Estou bem feliz, porque tudo que eles pediram eu fiz, consegui dar resultado para emissora, consegui atingir os números que eles esperavam. Agora é só negociação mesmo. E, se não der certo lá, eu vou para outra", encerrou o também ator.