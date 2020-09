Emilia Pedersen aproveita pausa na agenda e passa por cirurgia

Assim como a atriz Carol Castro, a apresentadora Fernanda Gentil e a ex-BBB Vivian Amorim, Emilia Pedersen tirou os quatro sisos — também conhecidos como terceiros molares ou, ainda, dentes do juízo — de uma só vez. Aproveitando uma pausa na agenda por conta da pandemia do novo coronavírus, a atriz e cantora dinamarquesa realizou o procedimento na semana passada e, agora, está cuidando do pós-operatório, tomando os medicamentos receitados, evitando esforços e seguindo à risca uma alimentação moderada para favorecer a recuperação.