'Sinto falta de namorar', revela Giovanna Lancellotti

Giovanna Lancellotti diz que está solteira há três anos e que sente falta de ter um namorado. "Sinto falta de namorar. Eu sempre fui de namorar e os meu namoros são longos. Eu nunca tive uma relação de cinco meses, no mínimo um ano. Vivo mesmo a união", explica a atriz que já pensou em ter um relacionamento aberto, mas assume que é careta. "A minha cabeça é bem fechadinha". Mas, ela assume que 'fica' com um boy mesmo se o histórico não for bom. "Tudo depende de quem conta, o que é, mas as pessoas evoluem."

A atriz diz que o para ter um envolvimento a parceiro tem que ter bom humor, que fique mais na dele. Ela contou que ficou com um famoso e ninguém soube . "Trabalhamos juntos e o nome começa com a letra J. Não vou dizer mais nada", revelou Giovanna que assumiu ter data para voltar a gravar: final de outubro. "Estou na fase de leituras de texto, mas vamos começar a gravar. Ainda não posso falar o que é, mas logo todo mundo vai saber", contou em entrevista ao canal de Matheus Mazzafera.

iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/egsZij1ra2Q" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>