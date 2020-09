Bruna Marquezine acha graça das contas de Biel para chegar à final de 'A Fazenda'

Parece que Bruna Marquezine vem acompanhando 'A Fazenda'. A atriz, que foi uma das famosas mais atuantes nas redes sociais quando o assunto era 'BBB 20', no começo do ano, está repetindo a dose no reality da Record. Ela comentou um post de internauta sobre o excesso de confiança do peão Biel em sua torcida aqui fora para mantê-lo no jogo.

Post da Bruna Marquezine - Reprodução Tudo começou quando o rapaz postou um vídeo do cantor jurando para Cartolouco que tinha feito as contas antes de entrar no reality e com isso saberia como chegar à final do programa da Record. "Biel acredita que mil fãs mantém alguém em um reality show nacional", comentou a pessoa e Bruna rapidamente respondeu: "Ô, meu pai". Vale lembrar que a atriz cansou de pedir votos para no décimo Paredão do BBB20, que bateu o recorde de todas as edições, alcançando a marca de 1.532.944.337 votos, com a disputa pela permanência no jogo entre Felipe Prior, Manu Gavssi e Mari Gonzalez. O arquiteto foi quem saiu da casa.