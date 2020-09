Everton Di Souza vai apresentar talk show da produtora KondZilla

O maior canal de funk do mundo vai ter agora um experiente apresentador Everton Di Souza, que vai comandar um programa de entrevistas com funkeiros: o FofoZilla Talk Show, que estreia no final de setembro na plataforma Twitch.

Com toda a estrutura, tecnologia de ponta dos estúdios da KondZilla, o programa será ao vivo e com participantes em chat. Mais conhecido como Fofoquito, Evandro tem no currículo entrevistas com a Mel C da Spice Girls, Will Smith, personagens do seriado mexicano Chaves, Charlie Hunnam que fez o papel de Rei Arthur no filme de mesmo título e vários artistas brasileiros. Ele promete somar e revolucionar o meio do funk com as entrevistas. “E vamo que vamo que agora é FofoZilla!!!”, vibrou Evandro.