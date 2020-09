Grazy, da dupla Dolls, lança carreira solo

As irmãs Grazy e Jessy K até o início do ano formavam a dupla Dolls, mas depois da gravidez da segunda, Grazy resolveu seguir em carreira solo. Cantora também do grupo de MPB 'Carossel de Emoções', ela resolveu apostar agora numa pegada mais pop e funk. Um ritmo, aliás que ela conhece bem, já que começou no mercado há cinco anos justamente nesse estilo. "A música que lançou a Lexa, 'Posso Ser', era na verdade minha e da Jesse K, mas a Kamilla Fialho achou melhor passar para outra cantora e acabou estourando. Não tenho ressentimento, mas ficou uma mágoa, sim, porque nós poderíamos fazer sucesso também. Passou e agora estou focada na minha carreira".

Grazy já tem a sua primeira música de trabalho, 'Hoje Ninguém me Segura'. "É uma canção que mistura o funk, trap e axé, uma coisa mais para Leo Santana. Já a letra fala do empoderamento feminino, da mulher ser livre para usar o que quer e fazer suas escolhas na vida", conta a cantora.