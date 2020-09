Saiba o que rolou no pós-festa de 'A Fazenda'

A segunda festa de 'A Fazenda' conseguiu ser pior do que a primeira: bebida quente, música baixa, muita luz e peões desanimados. Ainda assim, esta colunista conseguiu destacar um selinho entre Biel e Cartolouco, um selinho entre Mirella e Stéfany e um selinho entre Mirella e Biel quando ela foi pegar algodão-doce da boca do cantor - mas esse só Jojo viu e explanou. A câmera do Play Plus com certeza mostrava alguma coisa desinteressante na hora. Jakelyne finalmente roubou um selinho de Mariano, mas a câmera estava focada em Rodrigão e o pobre coitado do assinante só viu de relance no canto direito da tela. Jojo, que passou a festa toda sentada no sofá, foi a primeira a dormir. Diante disso, é preciso constatar que o que bombou foi o after!

Luiza Ambiel terminou a noite chorando as pitangas com Vicky depois que Carol Narizinho disse que a filha dela gosta de JP Gadêlha. "Minha filha só tem 12 anos. Ela brinca de boneca ainda...", balbuciava entre uma lágrima e outra com Vicky, depois de quase sair no tapa com a Carol.

Raíssa e Lipe discutiam ainda por conta da questão dos oito votos que a peoa tomou e não digeriu. Os dois começaram a brigar e Lucas Selfie teve que entrar no meio pra separar. Raíssa, então, passou a gritar com Lucas. Jojo teve que intervir e apartar a briga. Gritando.

Os peões foram dormir com mais duas punições nas costas: Mirella saiu dançando sem microfone pela casa e alguns peões resolveram levar comida da festa para a sede.