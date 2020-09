Participante de reality vende nudes e vídeos sensuais nas redes sociais

William Johnny é um dos participante do reality 'Se Sobreviver, Case', do Multishow', e esta humilde coluna recebeu algumas fotos do modelo, que circula nas redes sociais. Mas, não é só isso: o rapaz vende nudes e vídeos sensuais em uma plataforma paga por conteúdo, digamos, mais liberal. William confirmou com todas as letras no seu perfil no Instagram, que tem faturado alto com o trabalho. "Até minha mãe sabe e quando ela viu o saldo em dólar disponível, ela disse 'que bom, né?''.

Como os preços são estipulados pela própria pessoa, Willian cobra R$ 100 reais por mês e coloca a disposição 40 vídeos e 39 fotos. O seu lema é: "Intensidade é o meu nome. Provocação, é sobrenome". O rapaz, que até já deu entrevistas para alguns sites sobre este trabalho, assume que tem pretensões na carreira artística. Agora, sobre a sua relação com a também modelo Gabriela Satiro, com quem forma um dos casais participantes da atual edição do 'Se Sobreviver, Case', ele não fala uma palavra. Xi!