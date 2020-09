Xuxa confirma a saída da Record

Xuxa vai deixar a Record no final do ano. Foi a própria apresentadora que fez a revelação sobre a sua saída da emissora, mas não revelou o que vai fazer no próximo ano na televisão. "Infelizmente Porque eu queria muito fazer o 'Dancing Brasil'. Foi o programa mais bonito da minha vida, tirando o 'Show da Xuxa'’, que era a continuação da minha casa. Antes da pandemia estava acompanhando a escalação para o filme 'Rainha', de uma diretora argentina que mora em Los Angeles. Não atuarei, mas estou opinando na escolha da atriz que fará o meu papel. Há um documentário sendo desenvolvido também, 'Último voo da nave', revelou em entrevista ao jornal Globo deste sábado (19).A confirmação de sua saída da Record só aumenta os boatos de que ela estaria voltando para a Globo. No início do mês de outubro do ano passado, esta humilde coluna tinha revelado que a apresentadora foi vista acompanhada do namorado, Junno Andrade, na surdina nos Estúdios Globo em um final de semana.