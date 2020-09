Whindersson Nunes garante: 'hoje vai ser melhor que ontem'

Nada como se refugiar de uma confusão na vida em um dos paraísos mais badalados do mundo. Direto da Play Del Carmen, no Caribe Mexicano, Whindersson Nunes tem aproveitado os dias depois de virar o principal assunto nas redes sociais por conta do namoro assumido da ex Luísa Sonza com o cantor Vitão, há quase duas semanas. O humorista, que volta e meia publica fotos, mandou um recado neste sábado (19). "Bom dia cara***!Vamos almoçar rapaziada! Um dia top demais para vocês. Hoje vai ser melhor do que ontem, e hoje menos que amanhã!", escreveu Whindersson, que está viajando com o irmão, Hildevan.