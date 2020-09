Jojo Todynho acaba de ganhar um integrante de peso para a sua torcida no reality 'A Fazenda ': Neymar. Direto de Paris, capital da França, o jogador avisou que anda acompanhando a atração da Record e se divertido com as tiradas da funkeira.""Continuo rindo muito com a Jojo Todynho... Virei mais fã, que figura", escreveu o atacante brasileiro no Twitter.

