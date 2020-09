Juliana Paes está com a Covid-19. A atriz resolveu fazer o teste por precaução e o resultado deu positivo. Segundo a assessoria de imprensa da atriz, ela está bem e sem sintomas da doença causada pelo novo coronavírus. Em abril, a mãe de Juliana, Dona Regina, também apresentou a doença. Ela foi tratada em casa e se recuperou bem da doença. O marido, Carlos Eduardo Baptista, teve a doença, mas os filhos não foram contaminados.

Mais cedo neste sábado (19), a protagonista de 'A Força do Querer', que reestreia nesta segunda-feira (21), na Globo, postou um vídeo no Instagram mostrando as madeixas cacheadas e brincou com a "juba" na legenda, com um emoji de leão.