Aline Riscado mostra novas tatuagens, mas fãs reparam mesmo no biquíni cavadão da atriz

Aline Riscado fez novas tatuagens no corpo e foi compartilhar os desenhos com seus seguidores no Instagram, neste sábado (19). E quem disse que os fãs reparam! Os comentários e elogios foram como sempre para a boa forma da moça exibida em um biquíni cavadão. 'Musa das galáxias', escreveu uma internauta. "Essa mulher é uma perfeição", completou um segundo seguidor.

Não satisfeita, Aline ainda postou um vídeo em que aparece saltando de uma cachoeira de mais de cinco metros de altura na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Corajosa, não é não minha filha?