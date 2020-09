Naldo faz contraprova e teste dá negativo para Covid-19

Um dia depois de testar positivo em um exame sorológico no SBT, onde participaria da gravação do 'Domingo Legal', Naldo recebeu o resultado da contraprova que fez em São Paulo. O RT-PCR deu negativo e o cantor fez questão de contar a notícia neste sábado (19). "Eu não tenho o corona! Eu falei que não estava sentindo nada e eu recebi a mensagem do meu médico e amigo, Derek Camargo. Glória a Deus e confesso que a nega[a mulher, Ellen Cardoso] estava até chateada porque iria ficar 15 dias sem... Não posso falar isso na frente da Vctorinha... 15 dias sem beijo", brincou Naldo que chegou a fazer três amostras seguidas do teste de coronavírus e deu negativos.

Naldo faz um vídeo para revelar que não está com a Covid-19 depois da contraprova pic.twitter.com/9mDyHnNMKC — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) September 19, 2020