Modelo brasileira é presa por agentes da deportação de pessoas nos Estados Unidos

A modelo brasileira, que participou do seriado americano '90 Dias para Casar', Larissa dos Santos foi presa nesta sábado (19), pelo Immigration and Customs Enforcement (ICE), uma das agências do governo federal americano responsável pela deportação de pessoas. Ela foi levada sob custódia quando estava na casa de seu namorado, Eric Nichols, em Las Vegas, mas horas depois Larissa foi solta e fez um vídeo para agradecer as pessoas que a tiraram de prisão. "Estou fora. Estou bem e obrigada todo mundo".

O casal se preparava para fazer uma mudança rumo a Colorado Springs e a brasileira foi levada para checar a documentação. Larissa volta e meia tem problemas com a imigração americana e precisa manter sempre informado sobre os seus locais de permanência. Recentemente, a modelo também revelou que gastou mais de R$ 350 mil para se parecer com a influencer Kylie Jenner. Ela fez plástica no nariz, lipoaspiração na cintura e no abdômen, trocou a prótese dos seios, aumentou os glúteos e definiu as bochechas.