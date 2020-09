Dupla Luiz Henrique e Léo se prepara para lançar novo single 'Na Mesma Vibe'

Já são 10 anos de carreira e a cada single lançado, Luiz Henrique e Léo se emocionam como se fosse o início do duo sertanejo. Autores de hits gravados por Cristiano Araújo, pela dupla Henrique & Diego, entre outros artistas do ritmo, eles preparam o lançamento da música 'Na Mesma Vibe', um modão com muita sofrência na letra.

O agrônomo Luiz Henrique e o engenheiro elétrico Leonardo se conheceram na Universidade e já compuseram mais de 40 canções. Em plays e visualizações nas plataformas, eles chegam a quase 30 milhões. O sucesso mais recente, 'Delete', parte do EP 'Fogueira', lançado em 31 de julho, ultrapassou a marca de 1 milhão de plays e views.