Jojo Todynho canta ponto de exu na 'Fazenda'

Jojo Todynho é, de longe, a participante mais autêntica da 12ª edição de 'A Fazenda'. Ela reclamou da sua roupa na festa de sexta-feira (18), mas depois disse que gostou. Quem nunca? Também não gostou dos mimos de um patrocinador e, ao ser advertida que não ia receber pelo merchan. disse que não estava preocupada com isso. Agora, a cantora resolveu cantar um ponto de exu na cozinha.

E, depois de cantarolar, ela soltou: "O Bispo Macedo vai mandar óleo ungido aqui porque isso toca lá no terreiro da minha tia".

A sinceridade de Jojo - não só neste, mas em outros episódios - fez com que a cantora recebesse elogios públicos de Neymar. "Continuo rindo muito com a Jojo Todynho. Virei mais fã. Que figura!", escreveu ele no Twitter.