Larissa Manoela é uma das atrações do 'Criança Esperança'

Larissa Manoela é uma das atrações do show da 35ª edição do 'Criança Esperança', que acontece no próximo dia 28, na Globo. A atriz e cantora gravou de forma remota o número que vai homenagear os profissionais que estão na linha frente do combate à Covid-19 e os trabalhadores essenciais, aqueles responsáveis por manter as cidades funcionando na quarentena.

Conforme a coluna antecipou em primeira mão, desta vez, por conta da pandemia mundial, a campanha mudou para manter seu impacto social, através do conceito 'Doe esperança'. Em vez do tradicional 0500, o público, desta vez, será convidado a fazer doação de esperança, através de uma plataforma colaborativa (www.criancaesperanca.com.br), onde poderá enviar vídeos inspiradores de até 15 segundos com a possibilidade de vê-los exibidos ao longo da programação.

"Esse tem sido um ano muito difícil, em que as desigualdades ficaram ainda maiores. Um ano de muitas incertezas, medos e perdas. E esperança é o sentimento que faz com que a gente não desista, faz com que a gente levante todo o dia à espera de um futuro melhor. Essa é a primeira vez que participo do programa", contou Larissa Manoela.