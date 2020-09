Aline Riscado entrega data de estreia de reality de futebol que vai comandar no SBT

Contratada pelo SBT para apresentar 'Uma Vida, Um Sonho', reality show de futebol que vai revelar um novo talento do esporte brasileiro, Aline Riscado revelou nas redes sociais a data de estreia do programa: 24 de janeiro. A atriz e apresentadora foi conhecer as instalações do Centro de Treinamento João Havelange, em Pinheral, no Estado do Rio. "Feliz e honrada com a oportunidade de apresentar esse grandioso projeto e de poder viver a experiência de conviver com meninos em busca do grande sonho de suas vidas!! Vai ser lindo e emocionante", escreveu a musa de uma dos patrocinadores do projeto.

Aline assumiu o lugar de Glenda Kozlowski, que saiu do projeto durante a pandemia do novo coronavírus e assinou com a Band. A atração vai ao ar até o início de abril.