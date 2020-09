Marília Mendonça rebate críticas: 'Mulher que não aprendeu na sobre apoiar mulher'

Marília Mendonça subiu no salto para rebater as críticas que recebeu nas redes sociais após postar uma foto em que aparece maquiada e com os cabelos ondulados. A cantora só escreveu na legenda 'oi, né' e foi o suficiente para ser questionada. "Só depois de ver o tanto de mulher que não aprendeu nada sobre apoiar mulher, recalcada, comentando que estou muito mudada, mexida, [que seria] Photoshop, dinheiro, que é outra pessoa… [É] que eu fui ver a quantidade que eu estou bonita mesmo!", escreveu Marília.

A cantora ainda não ficou satisfeita e avisou que isso é só o começo de uma nova fase na vida. "A minha meta é ser a coroa gostosa que vai buscar o filho na escola e os amiguinhos ficam zoando".

