Léo Áquilla e Biel irão protagonizar cena de sexo em filme

Ainda não se sabe quando o cantor Biel sairá de 'A Fazenda', mas sabemos que ele já tem participação garantida em um novo projeto: o filme 'Vitrine Humana', do escritor e roteirista Silvio Cerceau, que contará histórias de garotos de programa.

No filme, Biel será um desses garotos e protagonizará cenas de sexo com Léo Áquila, que dará vida à personagem Babi, uma das moradoras do Casarão de Pandora, onde a trama se desenrola. Além deles, outros nomes, como Babi Xavier, Gustavo Mendes e Leão Lobo também formam o elenco. Parte dos atores já começou as leituras do roteiro, mas as gravações terão início somente quando Biel deixar o reality da Record. A informação foi dada em primeira mão pelo repórter Alessandro Lobianco.