Alexandre Nero escolhe tema do Homem-Aranha para comemorar o aniversário do caçula

O filho caçula de Alexandre Nero e Karen Brusttolin, Inã, completou dois na quinta-feira, dia 17, mas os pais deixaram para comemorar neste domingo (20). Era para ser uma festa intimista, só que acabou sendo uma super produção com bolas, bolos e docinhos no tema de uma das decorações preferida dos meninos: o Homem-Aranha. O ator amou a celebração com a família e lamentou a falta dos amigos e da criançada por causa do isolamento social da pandemia do novo coronavírus. Mas, Nero garantiu que em 2021 vai ser diferente: "No ano que vem, teremos fesssstaaaaa", brincou ao agradecer a empresa que organizou a comemoração.