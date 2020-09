Noivo de Victoria Villarim diz que a peoa fez curso de tiro

Noivo de Victoria Villarim, o empresário Paulo Rapuano tem acompanhado atentamente os movimentos da peoa em 'A Fazenda' e ele deu uma amenizada sobre a polêmica envolvendo a influencer e o gosto pelas armas. Em conversa com outros participantes, ela contou que estaria tirando a autorização para o uso de armas. "A gente vive no Brasil e eu tenho uma casa em Jundiaí e ela tem uma casa em Cotia. Nós moramos juntos desde o início do ano e acontece que quando eu vou trabalhar, a Victoria fica sozinha na casa no meio do mato e é muito complicado. Mas, isso na verdade foi uma ideia, uma ideia que não vai para frente. Ela fez aquele curso de tiro, que todo mundo pode fazer, mas eu não quero ter uma arma dentro de casa de jeito nenhum", contou Rapuano à coluna.

Ele também falou sobre o namoro dela com o sertanejo Eduardo Costa, de quem jura não sentir o menor ciúme. "No início da nossa relação, ela se se abriu muito comigo e disse que não tinha um relacionamento saudável, era perseguida e teve até que apelar para uma medida protetiva contra ele e o Eduardo até contratou um detetive para ficar na cola dela. Enfim. Eu não tenho ciúmes dele e ela não quer ter o nome mais vinculado a isso, embora tenha gerado muito mídia. Mas, ela não quer mais e muito menos eu. Para mim é um assunto que nem existe", pontua.