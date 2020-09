Rafael Vannucci visita a mãe e se surpreende com o quadro de saúde de Vanusa

Vanusa recebeu a visita do filho no Complexo Hospitalar dos Estivadores, em Santos, São Paulo, na manhã deste domingo (20) e Rafael Vannucci se surpreendeu positivamente com o quadro de saúde da mãe. O empresário e produtor disse para amigos que a mãe estava tranquila, lúcida e perguntou pela família e pessoas próximas. Ainda segundo Rafael, os dois fizeram uma oração juntos e ela dormiu segurando a sua mãos, e ele pediu que todos continuem firmes na corrente de preces e boas vibrações.

No boletim médico do hospital divulgado à tarde, a equipe que atende Vanusa informou que ela segue ainda na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) com o quadro de estabilidade no quadro hemodinâmico nas últimas 24 horas e em uso de antibióticos para a pneumonia. A cantora respira sem ajuda de aparelhos.