Juliano Laham entra na 'Dança dos Famosos'

Acabou o suspense. O ator Juliano Laham foi escolhido para substituir Henri Castelli na 'Dança dos Famosos' e o nome do novo participante foi anunciado pelo próprio Faustão neste domingo (20). Muitas pessoas estranharam a ausência do ex-namorado da peoa, Jakelyne Oliveira, na apresentação dos concorrentes da atração no domingo passado (13). Laham vai dançar com a bailarina Nathália Zannin e o primeiro ritmo será o baladão.

A coluna soube que Henri deixou a atração porque teria positivado para a Covid-19. O exame teria sido feito na quinta-feira (10) e o programa foi gravado na última sexta-feira (11), em São Paulo.

Na segunda-feira (5), o ator usou as redes sociais para contar que um problema no tornozelo fez sua participação no quadro do 'Domingão do Faustão' fosse cancelada.