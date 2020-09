Biel compara corpos de Jojo Todynho e Mc Mirella e gera polêmica

Biel voltou a ser alvo de polêmicas em 'A Fazenda'. Desta vez, o funkeiro pisou na bola ao começar a comparar os corpos de Jojo Todynho e Mc Mirella. Segundo o cantor, Mirella pode não ter música estourada como a Jojo Todynho, que todos no confinamento sabem cantar, mas 'brilhou' e deixou 'os homens babando' enquanto dançava ao som de uma de suas canções. Ele ainda sugeriu que Jojo não causava o mesmo efeito nos homens.

“A Mirella não está aguentando a Raissa e a Jojo. Você acha que a Jojo fica feliz em ver a Mirella? São duas cantoras de funk e a Mirella linda no palco. A música da Jojo tocou, todo mundo cantou, beleza. A da Mirella ninguém cantou, mas a Mirella brilhou, ela não precisou de música estourada, ela brilhou, tacou a bunda para cima e para baixo, dançou e todo mundo: ‘Caralho’. Os homens tudo babando! A Jojo causaria isso em alguém?”, questionou o peão em conversa com Juliano Ceglia, JP, Rodrigo e Cartolouco.

Após a comparação feita por Biel, os administradores das redes sociais de Jojo Todynho se pronunciaram. "Qualquer sentimento negativo e desrespeitosos direcionado a Jojo é causado pela própria inabilidade em lidar com a raiva, frustração, irritação e tristeza, ou seja, pura amargura ou algum desvio de caráter.

A JOJO TODYNHO é mais que resolvida quando o assunto é vaidade", escreveu o Adm da funkeira.

O perfil oficial da Mc Mirella também se pronunciou sobre o assunto: "Corpo nunca foi sinônimo de talento. Sabemos que a Mirella tem o brilho e o talento dela, assim como a Jojo também tem. Ambas são cantoras incríveis, com suas carreiras e públicos consolidados. Não existe rivalidade entre as duas, ao contrário da tentativa falha dos homens da casa. Não toleramos rivalidade feminina e jamais vamos aceitar esse tipo de colocação que diminui uma mulher para exaltar outra. Deve ser muito difícil lidar com o sucesso de duas mulheres funkeiras estouradas, né? A Jojo tem a estrela dela e brilha muito. 'Você acha que a Jojo fica feliz de ver a Mirella linda no palco?' Sim! Nós achamos. Comentário infeliz. Não compactuamos com qualquer tipo de ofensa/preconceito a outros participantes", diz o comunicado da equipe de Mc Mirella.