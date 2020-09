Humorista Gustavo Mendes revela ameaça de morte: 'temo por minha vida'

O humorista Gustavo Mendes, famoso por imitar a ex-presidente Dilma, contou aos seus seguidores, nesta segunda-feira (21), que vem sendo vítima de ameaça de morte. O youtuber fez um desabafo e disse temer pela sua integridade física e de sua família.

"Preciso que vocês conheçam esse cara, Walison Caputo Ribeiro. Esse cidadão - ao que parece Sargenteo, reformado, da PMMG, que atuou na cidade de Formiga-MG - está me ameaçando de morte. Se alguém tiver informações sobre esse sujeito, agradeço. Temo por minha vida e de minha família", confessa o influenciador.



Gustavo ainda compartilhou as ameaças que sofreu de Walison: “Como você é um Lixo! Quem é você pra falar do presidente? Quem é você pra falar do presidente? Diz que dúvida, quero ver! Eu vou atrás de você!

Espero um dia encontrar você e com certeza você vai engolir tudo que Você fala, seu vagabundo nojento. Eu não vou descansar enquanto não te encontrar. Quero ver você fazer piada com isso que eu tô te falando. Seu nerds, quero ver se você é homem pra falar frente a frente. Não treme não por que eu estou disposto a tudo. Ah! Seguranças não me param ok? Viado lixo, escroto. Estou de olho na sua agenda de shows, vou te encontrar ainda.”