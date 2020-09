'Mais amadurecida para escolher os meus mergulhos', diz Dani Suzuki ao fazer 43 anos

Dani Suzuki comemora nesta segunda-feira (21) os seus inacreditáveis 43 anos. A atriz, que recentemente teve seu nome envolvido na polêmica pela perda da protagonista de 'Sol Nascente', da Globo, para Giovanna Antonelli em 2016, fez uma postagem para agradecer as felicitações. "Que ano foi esse que passou!? Em meio a tantas incertezas no planeta, só tenho a agradecer a Deus, a corrente energética a qual fui encaminhada o ano inteiro. Gratidão por tantas oportunidades, sonhos realizados, quanto aprendizado, tantas surpresas lindas! Certamente foi pra mim um ano muito especial em proteção, luz, conhecimento e amor", começou Dani que completou: "Com minhas asas abertas estou cheia de vida para voar mais longe ainda, e melhor ! Mais amadurecida para escolher os meus mergulhos".