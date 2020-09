Virgínia Fonseca decide morar com Zé Felipe após três meses de namoro

A influencer Vírginia Fonseca e Zé Felipe decidiram morar juntos depois de três meses de namoro e os dois já escolheram até a mansão que vão dividir no no Condomínio Aldeia do Vale, em Goiânia O imóvel mobiliado tem salão, jardim de inverno, escritório, sala de cinema, cozinha, piscina, sauna, churrasqueira, além de diversos ambientes amplos no andar de cima da casa, que a influencer prometeu mostrar em um outro vídeo.