'A mãe está on e feliz demais', vibra Eliana com a boa audiência do seu programa

A apresentadora Eliana comemorou nesta segunda-feira (21) o segundo lugar na audiência do seu programa. De acordo com os dados da Kantar Ibope na Grande São Paulo, a atração do SBT consolidou com 10,2 pontos e 12,4 de pico e estabeleceu a maior marca da emissora no dia, perdendo só para a Globo "'70 anos da TV brasileira'. A mãe está on e feliz demais pela linda audiência do nosso programa. Obrigada por me receberem todos os domingos em suas casas com tanto carinho e há tantos anos consecutivos. Parabéns a toda a minha competente equipe. Vocês são demais!! Unidos fazemos um programa com DNA, respeito, simplicidade, dignidade e amor para a família brasileira. Viva!!!! Feliz demais com os resultados. Uma semana abençoada pra nós. A mãe está on", escreveu Eliana.