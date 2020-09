Vanusa tem pressão arterial controlada

A cantora Vanusa continua internada na Unidade de Tratamento Intensivo no Complexo Hospitalar dos Estivadores, em Santos, no litoral de São Paulo, mas segue com o quadro de saúde estável. Segundo o boletim médico divulgado nesta segunda-feira (21), a paciente teve a pressão arterial controlada e mantém o uso de antibióticos para pneumonia. Vanusa está lúcida e respira sem a ajuda de aparelhos.

A mãe de Amanda e Aretha, do casamento com o cantor Antonio Marcos, e de Rafael, da união com o diretor de televisão Augusto César Vannucci, está internada desde o dia de 5 setembro. No último sábado (19), Vanusa, de 72 anos, teve alteração na pressão arterial, mas foi controlada.

Veja o boletim na íntegra:

O Complexo Hospitalar dos Estivadores informa que a paciente Vanusa Santos Flores encontra-se internada em Unidade de Terapia Intensiva desta instituição, em uso de antibióticos para pneumonia. No momento, o quadro é estável, pressão arterial controlada e respira sem necessidade de suporte de oxigênio.