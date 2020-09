Noivo de Gretchen remove a papada e mostra como mudou nos últimos tempos

O saxofonista Esdras de Souza está contando os dias para subir ao altar com a cantora Gretchen no próximo dia 30. E o músico está cuidando também do visual. Nesta segunda-feira, ele fez uma remoção de papada em uma clínica em Belém, sua cidade Natal. Antes, Esdras já tinha compartilhado as transformações que passou nos últimos tempos: "Muitas mudanças boas em pouquíssimo tempo... se sentir leve e ter fé é um dos caminhos que tenho seguido com muito prazer", escreveu o futuro marido de umas das mulheres que mais se casou no Brasil. O músico já tinha feito implante capilar, clareamento dentário e acabou emagrecendo alguns quilos.