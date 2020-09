Cantor Tierry grava música em parceria com Fernando e Sorocaba

Prestes a lançar o DVD gravado no mês passado, em Goiânia, com participação de Léo Chaves, Gusttavo Lima e Marilia Mendonça, o cantor gravou uma música em parceria com a dupla Fernando e Sorocaba. A canção, chamada 'Bob', fala de um cachorrinho chamado de Bob que sabe mais do que tudo e aposta do cantor para mais um sucesso de sua carreira. Tierry é autor de vários hits como 'Eu já peguei coisa pior', 'Cracudo', 'Tifany', 'HB20', 'Motoboy do Delivery'. 'Rita', entre outros.



"Conheço o Tierry há alguns anos e desde então passei a acreditar no trabalho dele. Ele é muito talentoso, tem um DNA muito forte, marcante, e suas composições tem identidade própria. Sempre disse para ele gravar suas próprias composições, ao invés de só enviar para outros cantores e ele acreditou nisso e olha só onde ele chegou. Ele é uma artista completo, talentoso. Canta e compõe muito bem, tem presença de palco e é merecedor de tudo o que está acontecendo na vida dele", pontua Sorocaba.



"Quando o meu assessor, o Léo, falou que o Fernando e Sorocaba iam me convidar pra cantar com eles uma música, fiquei extremamente feliz. Fernando e Sorocaba, pra mim, é uma referência muito grande, eles são uma das maiores duplas sertanejas desse país.z. De verdade, são detalhes que fazem muita diferença na minha vida e coroando esse momento que estou vivendo”, explica Tierry.