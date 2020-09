O novo amor de Thullio Milionário

Thullio Milionário não volta tão cedo a beijar as bocas das fãs em seus shows. Primeiro por causa da pandemia e segundo porque o cantor encontrou um novo amor. A eleita da vez é a assistente social Élyda Cavalcanti, de 24 anos. A moça é potiguar e já está trocando declarações com o cantor nas redes sociais. Pelo visto, quando os shows voltarem, Thullio Milionário terá novamente que mudar sua estratégia: em vez de chamar as moças ao palco para beija-las, agora terá novamente que convidar casais para trocarem beijos ao seu lado enquanto canta.