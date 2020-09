Influenciadora descobre 'quarto do sexo' na casa de Anitta

Por essa a Gkay não esperava! A influenciadora está hospedada na casa de Anitta, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, onde deve passar alguns dias para cumprir sua agenda de trabalho na cidade. Ao chegar na mansão, Gkay percebeu que Anitta não estava por lá. Foi então que ela teve a ideia de filmar alguns dos cômodos da casa da Poderosa para mostrar aos seus seguidores.

Galeria de Fotos Gkay se choca ao descobrir quarto do sexo de Anitta Reprodução Instagram Anitta posta novamente vídeo em que deixa a toalha cair Reprodução Internet Anitta Reprodução Anitta Reprodução Instagram Anitta Reprodução Instagram Anitta Reprodução Instagram Anitta Reprodução Instagram Anitta Reprodução Internet Anitta sensualiza de biquíni e mostra novo visual Reprodução Internet Anitta sensualiza de biquíni e mostra novo visual Reprodução Internet Anitta sensualiza de biquíni e mostra novo visual Reprodução Internet Anitta sensualiza de biquíni e mostra novo visual Reprodução Internet Anitta exibe suas curvas e seu novo visual Reprodução Internet Anitta surge cacheada para campanha publicitária Divulgação Gkay Reprodução Gkay Reprodução Gkay Reprodução Gkay IUDE RICHELE GKAY divulgação

A humorista, com uma ajudinha da Anitta, descobriu o 'quarto do sexo' da cantora, cômodo recém-reformado. Logo que entrou, Gkay demonstrou não ter se dado conta do objetivo do quarto, mas acabou se ligando ao ver uma banheira na suíte do cômodo. "Agora tudo faz sentido", disparou a influencer, que filmou, inclusive, alguns dos brinquedinhos sexuais de Anitta.

Confira: