Esta coluna noticiou que uma doceria de Macapá, no Amapá, especializada em bolos, chamou a atenção por estampar em suas redes sociais uma campanha promocional de um kit para festas com a imagem de Gusttavo Lima e Andressa Suíta onde constava o seguinte texto: “Kit Gusttavo Lima - Do nada acaba”, pegando como referência o pronunciamento de Andressa Suita, que afirma ter sido acordada pelo então marido na madrugada avisando que a relação havia acabado. A coluna conversou com Miquéias Mendes, um dos sócios do estabelecimento. “Enviei a ideia à minha equipe de marketing que criou a arte, distribuí para o nosso grupo de WhatsApp e postei nas nossas redes sociais”, disse. Depois da postagem, a equipe jurídica de Gusttavo Lima entrou em contato com a empresa, que teve que retirar a arte de suas redes. E o kit? Do nada... acabou...