Luciana Gimenez. André Schiliró/Divulgação André Schiliró/Divulgação

Por O Dia

Publicado há 2 dias

Preparem-se para este avião. Luciana Gimenez chega parando tudo para apresentar sua nova linha de lingerie feita em parceria com a Uiara Intimates. A linha, segundo Luciana, é para as mulheres de todos os corpos e foi feita com o que há de melhor no mercado.