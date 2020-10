Cantores e atores André Szpilman, RicardoSzpilm, Uirá Szpilm e Ilana Pogrebinschi Divulgação

Por O Dia

Publicado há 2 dias

O Instituto Expo Religião e a Fundação de Artes do Estado do Rio de Janeiro, a Funarj estão em parceria com um projeto para desconstruir a intolerância através da cultura. A ideia é levar os contadores de histórias, peças teatrais, musical e monólogos para espaços religiosos diferente do tema que está sendo exibido no programa. As transmissões serão sempre online nos canais das duas instituições no Youtube, sempre os sábados começando, hoje, às 20hs. Serão cinco apresentações consecutivas. "O projeto já funciona na Europa com muito sucesso e será um novo desafio trazer para o Rio, junto com o

Instituto Expo Reigião", disse o presidente da FUNARJ, José Roberto Gifford.