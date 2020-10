Olívia Torres Reprodução

A atriz Olívia Torres, que interpretou a Débora, em 'Totalmente Demais', denunciou um ataque homofóbico que recebeu na rede social. Lésbica assumida, ela compartilhou nos stories as mensagens e uma foto obscena afirmando 'você precisa de uma dessa', recebidas de um seguidor A agressão já vem acontecendo há alguns dias e Olívia decidiu processar o agressor.



"Gente, para vocês que acham que não existe violência lesbofóbica no mundo, vou deixar um exemplinho (sic) que recebi agora mesmo. Mas, amores, estou bem, tá? Infelizmente, já me acostumei com esse tipo de DM [Mensagem Direta]. Essa eu postei porque achei particularmente violenta e vou entrar com um processo contra ele, que continua me mandando mensagens”, completou.